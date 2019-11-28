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Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

28.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:42Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Görecek Adası açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin lastik botla seyir halinde olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, durdurulan lastik bottaki, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Filistin ve Suriye uyruklu 29 kişiyi gözetim altına aldı.
Gözetim altına alınanların, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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