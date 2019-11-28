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Muğla'da 29 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakaladı.

28.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:11Muğla'da 29 göçmen yakalandı
'nın ilçesinde sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 29 düzensiz göçmen yakaladı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bot içerisindeki 20 Filistin ve 9 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen (17 erkek, 6 kadın, 6 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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