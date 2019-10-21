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Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında puf mantarı buldu.

21.10.2019 18:24Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında puf mantarı buldu.
Yılanlı mevkisinde mantar toplamak için gezintiye çıkan Mustafa Demir, dev bir mantara rastladı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) çalışan Demir, durumu aynı üniversitede görev yapan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı'ya bildirdi.
Demir'in bulduğu mantarın ne olduğunu merak ederek kendilerine getirdiğini anlatan Allı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilimsel adı 'Calvatia Gigentea.' İngilizce ismi ise 'Puffball.' Özellikle taze iken, yani içi beyaz iken yenir ama olgunlaştığı zaman tüketmesi biraz zor. Daha önce Burdur, Isparta gibi illerde özellikle yağışların bol olduğu zamanlarda bu büyüklüklere ulaşabilen bu mantar, Muğla'da ilk defa bulundu." diye konuştu.
Mantarın öğrencilerle laboratuvar ortamında incelendiğini belirten Allı, mantarın 3 kilo 116 gram ağırlığında olduğunu ifade etti.
Allı, puf mantarının yağışların bol olması sonucu bu büyüklüğe ulaşabildiğini aktardı.

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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