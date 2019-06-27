Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Mazı açıklarında devriye görevi yaparken şüphelendikleri seyir halindeki lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Filistin
, Somali
, Suriye
, Mısır
ve Irak
uyruklu 31 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
Lastik bota da el konuldu.