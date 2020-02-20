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Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

20.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:56Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla 'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Yalıkavak açıklarında olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Durdurulan botta aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Suriye, Filistin, Yemen, Kongo, Mısır ve Somali uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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