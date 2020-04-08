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Muğla'da 33 orman yangınında 16 hektar alan zarar gördü

Muğla'da bu yıl 33 ormanlık alanda çıkan yangında, 16 hektar alan yandı.

08.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:46
Muğla'da 33 orman yangınında 16 hektar alan zarar gördü
Muğla 'da bu yıl 33 ormanlık alanda çıkan yangında, 16 hektar alan yandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken kentte geçtiğimiz hafta sonu orman yangınlarına müdahale edildiğini söyledi.
Nisan ayının ilk hafta sonunda Muğla'da 6 orman yangını meydana geldiğini belirtilen Yaprak, yangınlardan 3'ünün Seydikemer, 2'sinin Marmaris ve birinin Milas'ta çıktığını ifade etti.
Yangınların ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yayılmadan söndürüldüğü vurgulayan Yaprak, "Bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınları meydana geldi. Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi." dedi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bu yılın 1 Ocak-7 Nisan'da 33 orman yangını meydana geldiğini, 16 hektar alan yandığını anlatan Yaprak, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 19 orman yangınında 11 hektar alanın zarar gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muğla, Güncel
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