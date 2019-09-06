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Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

06.09.2019 14:00 Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında seyir halindeki bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 35 kişinin olduğu belirlendi.
Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne getirildi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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