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Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

09.10.2019 15:18Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Dil Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Irak, Mısır ve Filistin uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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