Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde ( Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 66 km uzaklığında gerçekleşen depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathane ise Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

ÇANAKKALE'DE SALLANMIŞTI

AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem saat 18:54'te oldu. Sarsıntı yerin 15,1 km altında gerçekleşti.