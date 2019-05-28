Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla
'nın Bodrum
ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova
Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaymakam Bekir Yılmaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.
Bodrum
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Kaynak: AA