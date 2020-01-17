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Muğla'da 4 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu.

17.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:24Muğla'da 4 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu
'nın ilçesinde, 4 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu.
Alzaymır hastası 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı'nın kaybolmasının ardından jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ve AKUT ekiplerince arama çalışması yapıldı.
Bodrum Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışmaları ve kamera incelemelerinin ardından aramalar dar bir bölgeye kaydırıldı.
Çalışmalar sonucunda Karaova Mahallesi Aflan mevkisindeki ormanlık alanda Avcı'nın cesedine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri morguna götürüldü.
Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Avcı'dan alamayan yakınlarının jandarmaya başvurması üzerine 14 Ocak'ta yaşlı adamı arama çalışmalarına başlanmıştı.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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