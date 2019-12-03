Haberler » Ekonomi » Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor - Ekonomi

Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla Tarım Sempozyumu düzenliyor.

03.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:14Muğla'da 4. Tarım Sempozyumu yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi, tarımın geliştirilmesi ve üreticinin bilgilendirilmesi amacıyla Tarım Sempozyumu düzenliyor. Ziraat Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası ile birlikte bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan sempozyumun ana konusu "Arıcılık ve Balıkçılık" olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma ve üreticiye verdiği desteği sürdürüyor. Her yıl tarımın farklı alanlarında düzenlenen sempozyumun konusu bu yıl Arıcılık ve Su ürünleri (Balıkçılık) olarak belirlendi. Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle düzenlenen "Tarım Sempozyumu"na Muğla, İzmir, Bursa, Samsun ve İstanbul'dan birçok akademik personel ve sektör temsilcileri sunumlar yaparak katkı sağlayacak.

5 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. Gürol Ergin anısına düzenlenecek olan sempozyum Menteşe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, Balda Kalıntı Sorunu, Önemli Arı Hastalıkları, Varrao ile etkili mücadele, Arıcılıkta Ürün Çeşitliliği, Muğla'da Su Ürünleri Avcılığı, Su Ürünleri İşletme Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Su Yönetimi, Balık Hastalıkları ve Güvenlik konuları ele alınacak. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:54 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:54 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:52 Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:52 Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:52 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
17:20 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak - Ekonomi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Ekonomi
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi! - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
07:05 ABD Dışişleri Bakanı Esper: NATO planı Türkiye'nin kendine özgü çekinceleriyle engellenemez - Haberler
3.12.2019 20:25:27