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Muğla'da 41 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

25.10.2019 12:15Muğla'da 41 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki 3 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik botlarda yapılan aramada, 13 Suriye, 9 Afganistan, 8 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (22 erkek, 9 kadın, 2 çocuk) yakalandı.
Datça Deveboyu Burnu açıklarında ise yine lastik bot ile ülkeyi terk etmeye hazırlanan 4 Mısır, 2 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 41 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun/İHA)

Bodrum, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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