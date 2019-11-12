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Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

12.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:56Muğla'da 47 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler botlardaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Mısır, Somali, Irak, Filistin ve Suriye uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Güney Ege, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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