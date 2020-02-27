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Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

27.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:46Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Gümüşlük açıklarından lastik botla 'a geçmeye çalışan bir grubun yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti.
Belirtilen bölgeye giden ekipler, botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afrika, Nijerya, Somali ve Kongo uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakalandı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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