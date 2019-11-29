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Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

29.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:02Muğla'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Yapılan kontrolde, Suriye, Güney Afrika, Afganistan, Filistin ve Yemen uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle yardım talebinde bulunan Suriye uyruklu düzensiz göçmen Karaada açıklarında kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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