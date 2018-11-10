Muğla'da 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Güney Ege
'de devriye faaliyetleri yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri Ekincik Koyu açıklarında, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu "Marina
" isimli tekneyi durdurdu.
Yapılan aramada teknede 24 Irak
, 7 Somali
, 5 Afganistan
, 5 Filistin
, 9 Suriye
ve 2 İran
uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
İkisi Rus, biri Ukrayna
uyruklu 3 organizatör de gözaltına alındı.
Sahil güvenlik botuna alınan 52 düzensiz göçmen, Marmaris
Limanı ve Ekincik balıkçı barınağına getirildi.
Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ekiplerine teslim edileceği, organizatörlerin ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Güney Ege,Köyceğiz,Muğla
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:06