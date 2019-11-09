Haberler » 3. Sayfa » Muğla'da 52 göçmen yakalandı - Haber

Muğla'da 52 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

09.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:39Muğla'da 52 göçmen yakalandı
'nın ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum Yalıçiftlik açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik bot durdurdu. Lastik botta yapılan aramada 24 , 5 Yemen ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakaladı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 11 Afganistan, 6 Filistin ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalanarak Turgutreis Limanına getirildi. İki ayrı düzensiz göçmen olayında yakalanan 52 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Filistin, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:18 Trabzon merkezli 3 ilde bahis operasyonu düzenlendi
15:15 Gösteri merkezinde terör propagandası yapanların 7'si yakalandı
15:19 İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi
15:17 İzmir'de koca dehşeti.
15:13 Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:25:01