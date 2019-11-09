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Muğla'da 52 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

09.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:40Muğla'da 52 göçmen yakalandı
'nın ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bodrum Yalıçiftlik açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik bot durdurdu. Lastik botta yapılan aramada 24 , 5 Yemen ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakaladı.
Bodrum Görecek Adası açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 11 Afganistan, 6 Filistin ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalanarak Turgutreis Limanına getirildi. İki ayrı düzensiz göçmen olayında yakalanan 52 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun - Tuba Ayhan/İHA)

Filistin, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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