Haberler » Güncel » Haber

Muğla'da 54 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

19.09.2019 11:30Muğla'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak ve Bağla Koyu açıklarında seyir halindeki fiber tekne ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Durdurulan tekne ve botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 54 kişinin olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne götürüldü.
Göçmenlerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:27 Öğrenciler çöp topladı
15:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gaziler günü mesajı
15:26 TİMAV 8. Geleneksel Hikaye Yarışması
15:26 19 Eylül Gaziler Günü
15:26 TİKA'dan Cibuti'ye destek
15:26 Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki ağaçlık alanda yangın
15:26 İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor