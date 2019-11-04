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Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

04.11.2019 20:18Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Çavuş Adası açıklarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik botu durdurdu.

Bottaki 37 Suriye, 5 Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, Akyarlar açıklarında da 2 ayrı lastik botu durdurdu.
Botlarda Kongo, Myanmar ve Gabon uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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