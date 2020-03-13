Muğla'da 63 sığınmacı yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 sığınmacı yakalandı.
13.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:12
Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bot durduruldu.
Bottaki Suriye , Filistin, Güney Afrika, Mısır ve Irak uyruklu 48 sığınmacı karaya çıkarıldı. Ekipler, Karaada'da bekleyen 15 Suriye uyruklu sığınmacıyı da gözetim altına aldı.
Kıyıya getirilen 63 sığınmacının işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Bodrum ilçesi açıklarında tespit edilen lastik bot durduruldu.
Bottaki Suriye , Filistin, Güney Afrika, Mısır ve Irak uyruklu 48 sığınmacı karaya çıkarıldı. Ekipler, Karaada'da bekleyen 15 Suriye uyruklu sığınmacıyı da gözetim altına aldı.
Kıyıya getirilen 63 sığınmacının işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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