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Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Muğla'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından 646 hükümlü tahliye edildi.

15.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:59
Muğla'da 646 hükümlü, tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Muğla 'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından 646 hükümlü tahliye edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Muğla'daki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından tahliyelere başlandı. Kentte cezaevlerinin bulunduğu bölgelere giden yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Cezaevleri yakınlarına geçişlere izin verilmezken, güvenlik önlemleri alındı. Tahliye edilenler, cezaevlerinin önlerindeki otobüslerle sıkı güvenlik önlemleriyle götürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce hükümlülerin taşındığı otobüsler koronavirüs tedbiri için dezenfekte edildi.Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 161, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 485 olmak üzere 646 hükümlünün kurumlardan ayrılış işlemleri yapılmakta olup, tüm işlemlerin gün içinde bitirilmesi planlanmaktadır. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, hükümlüler gerekli sağlık kontrolleri ve uyarılar yapılarak, oturdukları il ve ilçelere bu iş için kiralanan otobüslerle nakledilmektedirler. Halihazırda her iki ceza infaz kurumumuzda da koronavirüs vakası bulunmamaktadır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muğla, Güncel
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