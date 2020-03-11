Muğla'da 7 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Muğla'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
11.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:30
Muğla 'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Telefonda kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtıp, başkaları adına düzenlenmiş banka kartlarına para transferi yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlenince ekipler harekete geçti.
Dere Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, çok sayıda telefon, sim kart, tablet, bilgisayar, banka kartları ve dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede telefonla dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Telefonda kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtıp, başkaları adına düzenlenmiş banka kartlarına para transferi yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlenince ekipler harekete geçti.
Dere Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde, çok sayıda telefon, sim kart, tablet, bilgisayar, banka kartları ve dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi