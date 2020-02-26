Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi

Muğla 'da yurda kaçak yollarla sokulan 71 tüp kobra zehri, Jandarma ekiplerinin takibi sonucu ele geçirildi. Ele geçirilen kobra zehrinin piyasa değerinin 2 milyon olduğu bildirildi.

71 TÜP'ÜN PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan yılan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı. El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.