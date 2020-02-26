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Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla 71 tüp kobra zehri soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

26.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:24Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi
'nın ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla 71 tüp kobra zehri soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan yılan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.

Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.

El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla, Ula, Güncel

Kaynak: AA

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