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Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

06.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:36 Muğla'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince 3 lastik botta düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botlarda yakalanan Filistin, Somali, Yemen, Suriye, Güney Afrika, Orta Afrika, Lübnan ve Mısır uyruklu 78 düzensiz göçmen limandan karaya çıkarıldı.
Organizatör olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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