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Muğla'da "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerince "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" kitabı okundu.

13.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:30Muğla'da
'nın ilçesinde, "8 Ay, 8 Okul, 8 Kitap" projesi kapsamında, ortaokul öğrencilerince "Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" kitabı okundu.
Bodrum Deniz Müzesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Programları kapsamında gerçekleştirdiği projeye, Gümüşlük Kemal Durmaz Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Her ay bir Halikarnas Balıkçısı kitabının farklı bir konuşmacı ve konuk konuşmacıyla müzede anlatıldığı projede, bu ay Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Mavi Sürgün" eseri ele alındı.
Mavi Sürgün kitabı ve Halikarnas Balıkçısı, Emekli Türkçe öğretmeni ve Halikarnas Balıkçısı Forumu Temsilcisi Hatice Yücel tarafından öğrencilere anlatıldı.
Hatice Yücel, çocuklarında katılımının yoğun olduğu etkinlikte, bir konuşma gerçekleştirdi.
Anlatımdan sonra, Bodrum Belediyesi'nin kültür yayını olarak basılan "Cevat Şakir, Bodrum'un Mavi Merhabası" kitabı öğrencilere hediye edildi.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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