Muğla'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum önlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki Kargı
Adası güneyinde lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye
ve Yemen
uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis
Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
Kaynak: AA