Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis
açıklarında devriye sırasında, seyir halindeki isimsiz fiber tekneyi durdurdu.
Teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Filistin
ve Suriye
uyruklu 8 kişinin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
Kaynak: AA
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