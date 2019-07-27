Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.27.07.2019 23:10
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, bir ihbar üzerine Hüseyin Burnu açıklarında bir lastik bot durduruldu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, bir ihbar üzerine Hüseyin Burnu açıklarında bir lastik bot durduruldu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
Kaynak: AA