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Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

27.07.2019 23:10 Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, bir ihbar üzerine Hüseyin Burnu açıklarında bir lastik bot durduruldu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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