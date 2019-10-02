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Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

02.10.2019 13:38Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Kargı ve Görecek Adası açıklarında tespit edilen 3 lastik bota müdahalede bulundu.
Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında da bir lastik bota müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Turgutreis ve Marmaris Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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