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Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

02.10.2019 15:32Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında 6 Suriye, Görecek Adası'ndan İstanköy istikametine lastik bot ile seyreden 13 Filistin, 28 Suriye uyruklu, yine Bodrum Görecek adası açıklarında fiber tene ile kaçış hazırlığında olan 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 20 Suriye, 2 Filistin ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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