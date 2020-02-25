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Muğla'da 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

25.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:08Muğla'da 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
'nın ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Halil Çırakoğlu'nun (80) kullandığı 48 TY 167 plakalı motosiklet, Bodrum- kara yolu Kaynar mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Turgut K. yönetimindeki 34 VS 8039 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Çırakoğlu, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Halil, Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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