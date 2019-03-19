Muğla'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Koyu açıklarındaki bir tekneyi durdurdu.
"Yıldız D" isimli teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Irak
ve Filistin
uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bir organizatörü de gözaltına aldı.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis
D-Marin iskelesine getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
Kaynak: AA