Muğla'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekiplerince Kargı
Adası açıklarında durdurulan botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye
, Filistin
, Mısır
uyruklu 9 kişinin bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis
İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Sahil güvenlik tarafından bota da el kondu.
Kaynak: AA
Güncel