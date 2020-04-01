Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi. Çöplerden yedikleriyle karınlarını doyuran domuzlar, gözden kayboldu.
01.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Bodrum Konacık Mahallesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin, iş yerlerinin ve bir alışveriş merkezinin olduğu alanda, çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.
KARINLARI DOYDUKTAN SONRA GİTTİLER
Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan sonra kara yolunu geçmeye çalıştı. Çevrede buldukları gıdaları yiyen domuzlar, daha sonra arazide gözden kayboldu.
Kaynak: AA