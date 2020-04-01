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Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi. Çöplerden yedikleriyle karınlarını doyuran domuzlar, gözden kayboldu.

01.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:00
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi

Bodrum Konacık Mahallesi'nde görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece saatlerinde evlerin, iş yerlerinin ve bir alışveriş merkezinin olduğu alanda, çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

KARINLARI DOYDUKTAN SONRA GİTTİLER

Domuzlar yerleşimin yoğun olduğu alanları dolaştıktan sonra kara yolunu geçmeye çalıştı. Çevrede buldukları gıdaları yiyen domuzlar, daha sonra arazide gözden kayboldu.

Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi

Kaynak: AA

Etiketler: Konacık, Bodrum, Muğla, Yaşam
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