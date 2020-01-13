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Muğla'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 2 kardeş yaralandı.

13.01.2020 00:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:25Muğla'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

MUĞLA'nın ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın- karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özgür B. idaresindeki 48 U 7010 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Yasin U. yönetimindeki 06 ADK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada,  hafif ticari araçtaki kız kardeşler Özge ve Simge Sarban yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada hafif ticari araç sürücüsü Özgür B.'nin 120, otomobil sürücüsü Yasin U.'nun ise 30 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.



Yatağan, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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