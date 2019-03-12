Muğla'da Anjiyo Ünitesi Açıldı

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan anjiyo ünitesinde hastaların tedavisine başlandı.İlk olarak 3 hastanın anjiyo olduğu günde AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Menteşe Belediye Başkan Adayı Gültekin Akça, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'den oluşan heyet anjiyo olan ve stent takılan Süleyman Şahin Erkaya'yı ziyaret etti.Erkaya, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek anjiyo merkezini Muğla'ya kazandıran yetkililere teşekkür etti.AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, üç müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, "Birinci müjdem, Muğla'nın bir büyük eksiğini daha giderdik. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz modern binaya kavuştuktan sonra özellikle anjiyo konusunda yaşanan eksiği Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile görüştük. Cumhurbaşkanımızın desteği, Sağlık Bakanımızın oluru ve Muğla milletvekilleri olarak bizlerin girişimiyle ünite çok kısa bir zaman diliminde hastanemize kazandırıldı."diye konuştu.Sağlık Bakanlığı onayıyla Muğla'da Tüp Bebek Merkezi açılacağını müjdeleyen Gökcan, günde yaklaşık 15 bin hastaya hizmet veren hastanede önümüzdeki günlerde hayata geçirilmek üzere yürüyen yol ve yürüyen merdiven projelerinin hayata geçirileceğini dile getirdi.Konuşmaların ardından anjiyo üniteleri gezilerek çalışmalar hakkında bilgi alındı.