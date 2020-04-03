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Muğla'da araç hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da park halindeki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

03.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:56
Muğla'da araç hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Muğla 'da park halindeki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ve Bodrum 'da dört aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, araçların çekiciye yüklenerek şehir dışına çıkarıldığını tespit etti.
Kimlikleri belirlenen S.O, B.Ö. ve S.K. Fethiye ile Bodrum'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O. ve B.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Bodrum, Muğla, Güncel
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