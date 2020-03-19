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Muğla'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:42
Muğla'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı, büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" paylaşımını yaptığı tespit edilen B.B. hakkında soruşturma başlattı.
Şüpheli, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan hakkında verilen yakalama kararı sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Muğla, Güncel

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