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Muğla'da atatürk anıldı

Muğla'da Atatürk anıldıMuğla'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında törenle anıldı.

10.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:24
'da Atatürk anıldı
Muğla'da, Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında törenle anıldı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri saat 08.55'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Muğla Valisi Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Anma programına, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Bilal Saydam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Oğuz Eryılmaz, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsimcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Muğla'da atatürk anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


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