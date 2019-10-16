Haberler » Güncel » Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 4 attan üçü telef oldu

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 4 attan üçü telef oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, av tüfeği ile vurulmuş halde bulunan 4 attan üçü telef oldu.

16.10.2019 15:51Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 4 attan üçü telef oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, av tüfeği ile vurulmuş halde bulunan 4 attan üçü telef oldu.
Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde, av tüfeği ile vurulmuş 3 atın yerde hareketsiz yattığını ve bir atın da yaralı halde diğer atların başında beklediğini gören vatandaşlar, durumu Marmaris Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 atın telef olduğunu belirledi. Yaralı at ise ekipleri görünce ürküp ormanlık alana kaçtı. Atın bulunması için çalışma başlatıldı.
Ölü atlar ise belediye ekiplerince uygun bir alana gömüldü.
Sahipleri belli olmayan atların, kim ya da kimler tarafından vurulduğunun tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:01 "Nihai hedef Suriye halkını teröristlerin zulmünden kurtarmaktır"
16:56 Öğrencilerden Mehmetçiğe destek
17:00 Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması
17:00 Antalya'da iki midibüs çarpıştı 3 yaralı
16:58 YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı
16:58 Türk Yerel Hizmet Sen'den Başkan Ergün'e ziyaret
16:58 Öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek
16.10.2019 17:02:54