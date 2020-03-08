Muğla'da aynı anda 200 kadın zeybek oynadı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 200 kadın, aynı anda zeybek oynadı.
08.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:04
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 200 kadın, aynı anda zeybek oynadı.
8 Mart Platformu tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen programa, çok sayıda kadın ellerinde "Kadınlar durunca herkes durur", "Çocuklarımız için ses ol", "Çığlık ol" yazılı dövizlerle katıldı.
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Özlem Şahin, yüz yıldan uzun süredir her 8 Mart'ta olduğu gibi dünyanın her yerinde yine alanlarda olduklarını söyledi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden 200 kadının, etkinlikte aynı anda zeybek oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, dans edip müzikle eğlendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, katılımcılara açelya dağıttı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muğla'da aynı anda 200 kadın zeybek oynadı
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı
Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Güncel
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı