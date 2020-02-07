Haberler » kultur-sanat » Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı - Haberler

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.

07.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:28Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı
'nın ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.

Badem Çiçeği Festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan panayır alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça'da Badem çiçekleriyle adeta baharı karşıladıklarını söyledi.
Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Uçar, konser ve diğer kültürel etkinlikler yapılacağını ifade etti.
Etkinlikte, dans gösterileri, müzik dinletileri, en iri badem, en hızlı badem kırma yarışmaları yapılırken, panayır alanlarında yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.
Hızırşah Mahallesi kadınları tarafından temsili gelin alma töreni yapıldı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, badem çiçekleriyle oluşan görsel güzelliği çektikleri fotoğraflara yansıttı.
Festivale, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçe protokolü ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Gürsel Uçar, Datça, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:40:04