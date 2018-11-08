Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele Ele Alındı

Muğla
'da, bağımlılıkla mücadale amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Muğla Valisi Esengül Civelek
başkanlığında toplandı.
Civelek, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda, tüm kurumlarla etkin bir iş birliği içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Bağımlılıkla mücadele konusunda kurumların 2018 yılında yaptığı çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bu konuda gelecek yıl sürdürülecek çalışmalar belirlendi.
Toplantıya, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz
, Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz ile kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Esengül Civelek,Muğla
08 Kasım 2018 Perşembe 17:39