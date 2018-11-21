Muğla'da Balık Ekmek Şenliği

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:39



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:39

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Balık Ekmek Şenliği"nde öğrencilere 5 bin balık ekmek ikram edildi.MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi ve üretici firmaların desteğiyle Mavi Çatı Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, 5 bin balık ekmeği kısa sürede tüketti.Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, su ürünleri bakımından kentin zengin özelliklere sahip olduğunu, bölgede balık çeşitliliğini artırmak gerektiğini söyledi.Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş ise üniversitelerinde ilki düzenlenen şenliğe öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.Amaçların genç nesillerin daha kaliteli balıkları tanıyarak tüketmeleri olduğunu aktaran Ateş, Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen kişi başı balık tüketiminin yeterli olmadığını kaydetti.Haftada en az iki kere balık tüketilmesini tavsiye eden Ateş, "Ülkemizde kişi başı tüketilen balık 6 kilogram iken, dünya ortalaması 25 kilogram, Avrupa ortalaması 16 kilogram, Japonya'da ise kişi başı balık tüketimi 90 kilogram."dedi.Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise kültür ve doğal balığın besinsel değeri açısından herhangi farklılığı bulunmadığını dile getirdi.İnsanların sağlıklı besin kaynağı balıktan uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Erkal, "Muğla kültür balıkçılığının merkezi. Muğla'da şu ana kadar 100 bin ton üretim yaptık, bunun 60 bin tonunu ihraç ediyoruz." diye konuştu.