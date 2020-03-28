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Muğla'da bando takımı evde kalanlar için konser verdi

Muğla'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlar için belediye bando takımı konser verdi.

28.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:38
Muğla'da bando takımı evde kalanlar için konser verdi
Muğla 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlar için belediye bando takımı konser verdi.
Fethiye Belediyesi Bando Takımı, koruyucu kıyafet, eldiven ve maske kullanarak evlerinden çıkmayanlar için sokak sokak dolaştı. Müzik sesini duyarak evlerinin balkonuna çıkanlardan bazıları oynadı, bazıları da alkışlarla müziklere eşlik etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğin "Evde Kal" çağrısına uyanlara moral vermek amacıyla düzenlendiğini söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel

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