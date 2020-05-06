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Muğla'da bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevindirdi

Muğla'da Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırlarında bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'ndaki bazı bölgelerin, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesi bölgede sevinçle karşılandı.

Muğla'da bazı bölgelerin
06.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:46
Muğla'da Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırlarında bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'ndaki bazı bölgelerin, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmesi bölgede sevinçle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Bölgenin korunmasının önemli olduğunu belirten İlhan, "Doğal güzellikler yaşatılmalı, yatırımlar korunarak yapılmalıdır." dedi.
İlhan, kararın Dalaman ve Ortaca Sarıgerme sahilini kapsadığına dikkati çekerek, özel mülkiyeti ilgilendiren bir husus olmadığını dile getirdi.
Bölgenin kesinlikle korunması gereken bir alan olduğuna işaret eden İlhan, "Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği olarak sorumlu olduğumuz sahamızı itinayla koruyarak hizmetimize devam edeceğiz. 'Yaşasın kum zambakları, var olsun kumsalımız.' diyoruz. Cumhurbaşkanının bu kararını destekliyoruz. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıgerme, Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Haber

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