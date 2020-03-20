Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da berber ve kuaförler kapanıyor - Haberler

Muğla'da berber ve kuaförler kapanıyor

Muğla Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından alınan karar doğrultusunda berber ve kuaförlerinPazartesi'den itibaren, 1 Nisana kadar kapanacağı açıklandı.

20.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:56
Muğla'da berber ve kuaförler kapanıyor
Muğla Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından alınan karar doğrultusunda berber ve kuaförlerin

Pazartesi'den itibaren, 1 Nisana kadar kapanacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemler kapsamında birçok işletme kapanırken, Muğla'da berber ve kuaförlerde aldığı karar ile işyerlerini kapatacaklar. Oda tarafından alınan karar doğrultusunda, berberler ve kuaförler 23 Mart Pazartesi günü işyerlerini kapatıp, 1 Nisan tarihinde tekrar hizmet vermeye devam edecekler.

Muğla Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası başkanı Özcan Çolakkol şunları kaydetti; "Biz bunu oda kararı değil, tavsiye kararı olarak aldık. Bazı üyelerimizle çoğunluğumuz Pazartesi'den itibaren kapatacağız. Zaten bu süreç başladığından beri biz gerekli dezenfektanları, temizliğimizi, hijyenimize dikkat ediyoruz. Ama ne kadar dikkatte etsek insanlarla birebir temas halindeyiz. O yüzden kimde ne hastalığı var bilemediğimizden, riske girmemek adına oda olarak tavsiye kararı aldık ve berber ile kadın kuaförlerimizi, Pazartesi'den itibaren kapanacağız. 1 Nisan'a kadar da açmayı düşünmüyoruz. Bundan önceki süreçte de dükkanlarımızı ilaçlattık, 3 tane firma ile diyaloga girdik. Kendimizde günlük klorakla dükkanlarımızı temizledik ama biz ne kadar dikkat etsek de insan odaklı çalışıyoruz. İnsan odaklı çalışmamızda dolayı da risk altındayız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Muğla, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'den Afrin'de yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı - Haber Araban'da dolu yağışı - Haber İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden "Açık Kapı" ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabilecek - Haber İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş yerlerinden tedbirler kapsamında kira talep edilmeyecek - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading